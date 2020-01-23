Alaska'da 6.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alaska'da 6.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Alaska'da 6.2 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Alaska'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Alaska'da 6.2 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Alaska'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Alaska'ya bağlı Adak şehrinin 81 kilometre batısında yerin 10 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve 2 saat içerisinde 2.1 ve 3.9 büyüklüğünde 30 artçı sarsıntının meydana geldiği aktarıldı. - ALASKA

Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:04 Kaynak: İHA
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