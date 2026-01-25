Alaska\'da Petrol Platformu Devrildi

ABD'nin Alaska eyaletinde petrol sondaj platformunun başka bir bölgeye taşınırken devrildiği bildirildi.

ABD'nin Alaska eyaletinin North Slope bölgesindeki 'Doyon 26' platformunun önceki gün başka bir alana taşınırken devrildiği belirtildi. Platformu işleten firmanın yetkilileri, önceki gün yerel saatle 17.00 sıralarında devrilen platformun, düşüşün etkisiyle alev aldığını açıkladı. Bölgedeki tüm personelin durumunun tespit edildiği ve ciddi yaralanma olmadığını aktaran yetkililer, yangının kontrol altına alındığını kaydetti. Açıklamada, "Boru hatları veya yakıt taşımacılığında herhangi bir aksama yaşanmadı. Acil müdahale personeli olay yerinde bulunmaya devam ediyor. Daha fazla bilgi edindikçe paylaşacağız" denildi.

Alaska Çevre Koruma Dairesi ise cuma günü geç saatlerde olaydan haberdar olduklarını ve durumu aktif olarak izlediklerini duyurdu. Açıklamada, bölgeyi denetlemek ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlamak için şirket yetkilileriyle doğrudan temas halinde olunduğu da ifade edildi.