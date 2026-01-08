Albano Carrisi: Türkiye Benim İçin Özel - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Albano Carrisi: Türkiye Benim İçin Özel

Albano Carrisi: Türkiye Benim İçin Özel
08.01.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalyan şarkıcı Albano Carrisi, Türkiye'yi özel bir ülke olarak tanımladı ve sıcak misafirperverliğine övgüde bulundu.

İTALYAN şarkıcı Albano Carrisi, Türkiye ziyareti kapsamında açıklamalarda bulundu. Carrisi, "Türkiye benim için çok özel bir ülke. İnsanların sıcaklığı, misafirperverliği ve müziğe olan tutkusu beni her zaman etkiliyor. Burada kendimi evimde hissediyorum" dedi.

Türkiye ziyareti kapsamında açıklamalarda bulunan İtalyan şarkıcı Albano Carrisi, yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi derin bir kültür, tarih ve duygu coğrafyası olarak tanımladı. Sanatçı, geçmiş Türkiye ziyaretlerine atıfta bulunarak, her gelişinde büyük bir ilgi ve samimiyetle karşılandığını belirtti.

Carrisi, Türk dinleyicilerle kurduğu bağın müzik aracılığıyla daha da güçlendiğini ifade ederek, "Şarkılarımı Türkiye'de söylerken, kelimelerden çok duygular konuşuyor. Bu bağ, bir sanatçı için tarif edilemez bir değere sahip" dedi.

Carrisi, 1985 ve 1987 yıllarında Uluslararası Çeşme Müzik Festivali'ne 'guest star' olarak katıldığını, Türkiye ile müzikal bağının bu yıllara dayandığını hatırlattı. Sanatçı, Anadolu'nun çok katmanlı tarih ve kültür mirasının kendisini derinden etkilediğine belirterek, "Türkiye, Doğu ile Batı'nın buluştuğu eşsiz bir ülke. Bu çeşitlilik sanata, müziğe ve hayata yansıyor. Türkiye'nin her köşesi ayrı bir güzelliğe, ayrı bir ruha sahip" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenen bir ekonomi forumu kapsamında konser vermek üzere davet edildiğini söyleyen Carrisi, Türkiye'nin son yıllardaki gelişimi hakkında şöyle konuştu:

"Türkiye'nin son yıllarda kaydettiği ilerlemeyi görmek çok etkileyici. Yapılan yatırımlar heyecan verici ve ülke her geçen gün daha güçlü bir konumda."

Açıklamasında İstanbul'un yanı sıra Ege'nin atmosferine de değinen sanatçı, "Çeşme'nin enerjisi, denizi ve insanlarıyla birleşen müzik deneyimi unutulmaz. Akdeniz ülkesi İtalya ile Türkiye arasındaki bağlar uzun yıllara dayanıyor ve iki toplumun birbirine yakınlığı çok özel bir duygu yaratıyor" ifadelerini kullandı.

İtalyan sanatçı Albano'nun, ilkbahar aylarında Türkiye'ye özel bir etkinlik kapsamında davet edildiği aktarıldı. Al Bano'nun, davet kapsamında seçkin bir organizasyonda yer alması planlanıyor.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Türkiye, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Albano Carrisi: Türkiye Benim İçin Özel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Elif Kumal’ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı Elif Kumal'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Görüşmeler başladı Szymanski Fenerbahçe’den gidiyor Görüşmeler başladı! Szymanski Fenerbahçe'den gidiyor
Trump’ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis’e bilgi veriyorum Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

11:00
’’Sakın’’ diyerek duyurdu Sadettin Saran’ın o isim için kararı net
''Sakın'' diyerek duyurdu! Sadettin Saran'ın o isim için kararı net
10:47
Bomba gibi iddia Arda Güler’i 100 milyon euro verip alacaklar
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar
10:32
Trump onu boşuna kaçırmamış Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
Trump onu boşuna kaçırmamış! Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
10:22
Tam 70 milyon euro istediler Galatasaray yıldız isimden vazgeçti
Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti
10:11
Süper Kupa öncesi alarm Kritik uyarı geldi, taraftarlar ’’Maç başka yerde oynansın’’ diyor
Süper Kupa öncesi alarm! Kritik uyarı geldi, taraftarlar ''Maç başka yerde oynansın'' diyor
10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Türkiye adım adım felakete gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 11:12:01. #7.11#
SON DAKİKA: Albano Carrisi: Türkiye Benim İçin Özel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.