Son Dakika Haberleri: Albayrak: "Cari Açıktaki Dengelenme Hiçbir Dönem Bu Kadar Güçlü Olmamıştı"

Albayrak: "Cari Açıktaki Dengelenme Hiçbir Dönem Bu Kadar Güçlü Olmamıştı"

1 saat önce

- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından Four Seasons The Bosphorus Hotel'de düzenlenen 9. Otomotiv Kongresi'nde konuştu.

- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından Four Seasons The Bosphorus Hotel'de düzenlenen 9. Otomotiv Kongresi'nde konuştu. Albayrak: "Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:48 Kaynak: AA

Türkiye, Berat Albayrak, Güncel
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