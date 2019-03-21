Albayrak: "Cari Açıktaki Dengelenme Hiçbir Dönem Bu Kadar Güçlü Olmamıştı"
1 saat önce
- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından Four Seasons The Bosphorus Hotel'de düzenlenen 9. Otomotiv Kongresi'nde konuştu.
- Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından Four Seasons The Bosphorus Hotel'de düzenlenen 9. Otomotiv Kongresi'nde konuştu. Albayrak: "Türkiye
güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:48 Kaynak: AA
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