Albayrak: Dar gelirlileri ev sahibi yapacak modelin altyapısını tamamladık (2)
7 saat önce
BAKAN ALBAYRAK'TAN ESNAF ZİYARETİHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:46 Kaynak: DHA
BAKAN ALBAYRAK'TAN ESNAF ZİYARETİ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti. Ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Albayrak, burada partililerle bir araya geldi. Bakan Albayrak, sonrasında ise Saathane Meydanı mevkiinde esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Albayrak, burada gördüğü bir simitçiden simit alıp kendisini takip eden basın mensuplarına ikram etti. Vatandaşlarla fotoğraf çektirip sohbet eden Bakan Albayrak, ardından havayoluyla Ordu'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.
Bakan Albayrak'tan dar gelirliye müjde: Kiradan daha ucuz maliyetle ev sahibi olunacak Erdoğan'ın "Esefle kınıyorum" dediği Arınç'tan yanıt geldi: Cumhurbaşkanımızın eleştirisini saygıyla karşılıyorum Avrupa Parlamentosu üyesi Zdechovsky, HDP önündeki anneleri ziyaret edecek Yer altından çıkan duman vatandaşları endişelendirdi