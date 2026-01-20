Aldığımız Nefes İsveç'te Prömiyer Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aldığımız Nefes İsveç'te Prömiyer Yapıyor

20.01.2026 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şeyhmus Altun'un yönettiği film, Göteborg Film Festivali'nde gösterilecek ve bir çocuğun zorluklarını anlatıyor.

Şeyhmus Altun'un senaryosunu yazıp yönettiği, Türkiye-Danimarka ortak yapımı "Aldığımız Nefes", İsveç'te sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin İskandinavya prömiyeri, 23 Ocak-1 Şubat'ta düzenlenecek Göteborg Film Festivali'nde yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT'nin desteğiyle çekilen yapım, kimya fabrikasındaki patlamayla sarsılan küçük bir kasabada yaşamı altüst olan 10 yaşındaki Esma'nın hikayesini ele alıyor.

Filmde Defne Zeynep Enci, Hakan Karsak, Sacide Taşaner, Rüzgar Usta, Aras Kavak ve Deniz Kavak rol aldı.

Bir felaketin ardından ayakta kalma çabasını çocuğun gözünden anlatan yapım, erken yaşta büyümek zorunda kalan bir karakter üzerinden yok sayılmaya, kabullenişe ve umuda tutunmaya dair bir anlatı sunuyor.

Yapımcılığını Fevziye Hazal Yazan, ortak yapımcılığını Johanna Sveinsdottir'in üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Cevahir Şahin, kurgusunu Evren Lus, sanat yönetmenliğini ise Sevi Sevgi yaptı.

Yapım süreci Jurnal Kolektif tarafından yürütülen film, 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü", 46. Kahire Uluslararası Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü", Ankara Film Festivali'nde ise "En İyi Sanat Yönetmeni", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü" sahibi oldu.

Kaynak: AA

Film Festivali, Göteborg, Festival, Kültür, Sinema, Güncel, İsveç, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aldığımız Nefes İsveç'te Prömiyer Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Çekya Başbakanı Babis: Trump’ın Grönland argümanları yerinde Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde
Ne Uludağ ne de Palandöken Bu kış bavulunu kapan oraya koştu Ne Uludağ ne de Palandöken! Bu kış bavulunu kapan oraya koştu
Liderlerin konuşmaları basına sızdırdı Trump’tan skandal Grönland ifadeleri Liderlerin konuşmaları basına sızdırdı! Trump'tan skandal Grönland ifadeleri

17:32
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
16:52
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 17:55:06. #7.11#
SON DAKİKA: Aldığımız Nefes İsveç'te Prömiyer Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.