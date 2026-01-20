Aldığımız Nefes İsveç'te Prömiyer Yapıyor

Şeyhmus Altun'un senaryosunu yazıp yönettiği, Türkiye-Danimarka ortak yapımı "Aldığımız Nefes", İsveç'te sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin İskandinavya prömiyeri, 23 Ocak-1 Şubat'ta düzenlenecek Göteborg Film Festivali'nde yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT'nin desteğiyle çekilen yapım, kimya fabrikasındaki patlamayla sarsılan küçük bir kasabada yaşamı altüst olan 10 yaşındaki Esma'nın hikayesini ele alıyor.

Filmde Defne Zeynep Enci, Hakan Karsak, Sacide Taşaner, Rüzgar Usta, Aras Kavak ve Deniz Kavak rol aldı.

Bir felaketin ardından ayakta kalma çabasını çocuğun gözünden anlatan yapım, erken yaşta büyümek zorunda kalan bir karakter üzerinden yok sayılmaya, kabullenişe ve umuda tutunmaya dair bir anlatı sunuyor.

Yapımcılığını Fevziye Hazal Yazan, ortak yapımcılığını Johanna Sveinsdottir'in üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Cevahir Şahin, kurgusunu Evren Lus, sanat yönetmenliğini ise Sevi Sevgi yaptı.

Yapım süreci Jurnal Kolektif tarafından yürütülen film, 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü", 46. Kahire Uluslararası Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü", Ankara Film Festivali'nde ise "En İyi Sanat Yönetmeni", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü" sahibi oldu.