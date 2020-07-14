Aleksandr Afanasyev ilk kez Türk okuruyla buluşuyor - Son Dakika

Aleksandr Afanasyev ilk kez Türk okuruyla buluşuyor

VakıfBank Kültür Yayınları tarafından okura sunulan kitapta, yaşamı boyunca Rusya'yı dolaşarak sayısı 600'den fazla masala ulaşan Aleksandr Afanasyev'in derlediği masallar yer alıyor.

VakıfBank Kültür Yayınları tarafından okura sunulan kitapta, yaşamı boyunca Rusya'yı dolaşarak sayısı 600'den fazla masala ulaşan Aleksandr Afanasyev'in derlediği masallar yer alıyor.

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10 masalın bulunduğu kitaptaki renkli illüstrasyonlar Irina Adam Erkılıç imzasını taşıyor. Kitabın Türkçe çevirisi Laura Kochkarova'ya ait.


Aleksandr Afanasyev kimdir?


1826 yılında dünyaya gelen Aleksandr Nikolayeviç Afanasyev, Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1849 ile 1862 arasında Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde yönetici olarak çalıştı. Bir süre sonra Slav mitolojisi ile Rus masallarının kayıt altına alınması üzerine yoğunlaşan Afanasyev, Rusya'nın köylerini ve kasabalarını dolaşarak masallar derlerdi. 1871'de verem nedeniyle vefat eden Afanasyev, ardında paha biçilmez zenginlikte bir kültürel miras bıraktı. Afanasyev, halk masalları ve folklor araştırmaları alanına yaptığı önemli katkı nedeniyle Hans Christian Andersen ve Grimm Kardeşler gibi isimlerle beraber anılıyor.

Hukuk Fakültesi, Moskova, Rusya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:03 

Son Dakika Magazin Aleksandr Afanasyev ilk kez Türk okuruyla buluşuyor - Son Dakika Magazin
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