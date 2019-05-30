Son Dakika Haberleri: Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

1 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeyken alev alarak yanmaya başlayan otomobildeki 2 kişi hafif yaralı olarak kurtuldu.

Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi, System.String[]
Mersin'in Mut ilçesinde seyir halindeyken alev alarak yanmaya başlayan otomobildeki 2 kişi hafif yaralı olarak kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Mut Karaman D-715 karayolunda seyreden Mehmet Güleç'in (37) kullandığı 42 EHP 54 plakalı otomobil Akgedik mevkisinde Mut-Karaman istikametine seyir halindeyken bir anda alev aldı.

Aracı son anda terk eden sürücü Mehmet Güleç ve yanındaki Sadettin Doğan (37) hafif yaralı kurtuldu.

Haber verildikten sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yanan otomobile müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç ise araç kullanılamaz hale geldi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:50 Kaynak: İHA
Mersin, Mut, 3. Sayfa
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