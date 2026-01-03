Alev Alatlı Kütüphanesi Açıldı

Yazar Alev Alatlı'nın ismi, Kocaeli'de İzmit Millet Bahçesi'ndeki kütüphanede yaşatılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 200 metrekare kapalı alana 500 kişilik çalışma kapasitesinde inşa edilen kütüphane ve sanat galerisinin açılışı, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın da katılımıymla gerçekleştirildi.

Kütüphanede 23 bin 52 basılı eser, 29 bin elektronik kitabın yanı sıra dijital araştırma, sessiz ve sesli çalışma salonları, 2 çocuk kütüphanesi, atölye alanı ve çok amaçlı salon bulunuyor.

Kütüphanenin yanında yer alan sanat galerisi ise 360 derece sahnesi, sergi alanları ve çok amaçlı salonlarıyla hizmet verecek.

Açılış töreninde konuşan Vali İlhami Aktaş, Alatlı'nın, yazdığı eserleri hayatına da tatbik eden, etik değerler konusunda rehber edinilmesi gereken bir yazar olduğunu söyledi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü de kütüphanelerin toplumun sessiz kaleleri olduğunu vurgulayarak, bilgi toplumu olunabilmesi açısından kıymetli olduklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise kütüphaneyi ve sanat galerisini öğrencilerin ve şehrin ihtiyacı ve istekleri doğrultusunda inşa ettiklerini kaydetti.

Büyükakın, Alatlı'nın doğuya da batıya da teslim olmayan, aklını ve vicdanını terazide buluşturan bir aydın ve entelektüel olduğunu dile getirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın Alatlı ile tanışıklığına değinen Büyükakın, Ala'ya Türk milletine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Ala olamasaydı Türkiye'nin başka bir yönde ilerleyeceğini söyleyen Büyükakın, "Onun bürokrasideki tecrübesi, benzetmek uygun olursa Nizamülmülk'ün zamanındaki rolü, görevi, aklı, bir taraftan hikmeti, bir taraftan devlet tecrübesi, her neyse kendisi çağımızın Nizamülmülk'üdür. Kendilerini burada görmekten mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Alev Alatlı'nın kızı ve Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Funda Firuz Aktan ise annesinin adı verilen kütüphanede ve sergi alanında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Sami Çakır ve Cemil Yaman, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.