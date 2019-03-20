Son Dakika Haberleri: Alev Alev Yanan Konteynerde Mahsur Kalan Minik Çocuğu İtfaiye Kurtardı

Alev Alev Yanan Konteynerde Mahsur Kalan Minik Çocuğu İtfaiye Kurtardı

51 dakika önce

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şantiye içerisinde alev alev yanan konteynerde dumandan etkilenen 3 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Alev Alev Yanan Konteynerde Mahsur Kalan Minik Çocuğu İtfaiye Kurtardı, System.String[]
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şantiye içerisinde alev alev yanan konteynerde dumandan etkilenen 3 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Olay Gebze Mollafenari Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Caddesi üzerindeki şantiye içerisinde bulunan konteyner bir anda yanmaya başladı. Alevleri görenler çevredekiler konteynerin içerisinde bulunanları tahliye ederek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yanan konteyner içerisinde mahsur kalan 3 yaşındaki kız çocuğu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve dumandan etkilendiği tespit edilen çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tamamen söndürülen yangında maddi hasar meydana gelirken jandarma ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:19 Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size Yardım Amacıyla Zorla Girdiği Evde, Evli Kadına Tecavüz Etmek İstedi Banliyö Hattını Bir Haftada 3,3 Milyon Kişi Kullandı Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:10:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alev Alev Yanan Konteynerde Mahsur Kalan Minik Çocuğu İtfaiye Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]