Alevi Örgütlerden CHP\'ye Siyah Çelenk

Kayseri'de faaliyet gösteren alevi örgütler, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'in alevi vatandaşlar hakkında söylediği iddia edilen söylemlerine karşı kendilerini tatmin edici bir açıklama yapılmadığını belirterek, parti il binası önüne yürüyüp siyah çelenk bıraktı.

Düzenlenen eyleme Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Derneği yönetimi ve üyeleri ile birlikte kentte faaliyet gösteren 11 derneğin de üyeleri ve yönetimi katıldı. Eylemde konuşma yapan Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Derneği ve Vakfı Başkanı Abbas Tan, "Tarihten günümüze birçok acı ve olumsuzluk yaşamış; ancak her şartta sağduyusunu korumuş bir geleneğin mensupları ve örgütlü Alevileri temsilen bugün kamuoyunun karşısındayız. Temel felsefesi doğa ve insan sevgisine dayanan, Eline, beline, diline, aşına, eşine ve işine sahip olmayı ilke edinmiş bizler; bugüne kadar ne kimsenin adamı olduk ne de kimsenin bizim adımıza konuşmasına izin verdik. Hiçbir siyasi partinin içişlerine karışmadık. Bizim işimiz değildir. Yıllar önce başlattığımız eşit yurttaşlık talebimizin, anayasa ve yasalar çerçevesinde, demokratik ve parlamenter yollarla karşılanmasını beklerken; ne yazık ki inancımıza ve etnik kimliğimize yönelik çeşitli saldırılarla karşılaştık. Yakın geçmişte Güner Ümit, Mehmet Ali Erbil örneklerinde olduğu gibi yaşanan olaylara karşı, gerekli yanıtı yol dilimizle ve Alevi adabıyla verdik. Çevremizdeki ülkelerde kan dökülürken, ülkemizde insanlar açlıkla mücadele ederken, geçim sıkıntısı nedeniyle intiharlar yaşanırken; toplum olarak neyle uğraştığımızı bir kez daha sorgulamak zorundayız. Değerli canlar, biz örgütlü Aleviler; demokratik taleplerimizi, tepkilerimizi ve duruşumuzu her zaman Alevi diliyle, Alevi edebiyle ve insan sevgisiyle dile getirmeye devam ediyoruz. Bugün burada olmamızın nedeni şudur: 3 gün önce sosyal medyada, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'e ait olduğu iddia edilen bir açıklamayla karşılaştık. Bir sohbet sırasında, 'Alevileri tanıdıkça MHP'lileri kendime baş tacı yaptım' dediği öne sürülmekteydi. Biz Alevi kurumları olarak, doğruluğunu araştırmadan hiçbir duyuma tepki göstermeyiz. Bu olayda da aynı sorumlulukla hareket ettik. Birçok partili ve parti yöneticisiyle, il yöneticileriyle görüşmeler yaptık" dedi.

Tan, ırkçılığa karşı olduklarını söyleyerek, "Sonuç olarak sayın il başkanı bizleri arayarak, bu sözlerin kendisine ait olmadığını ifade etti. Bunun üzerine kendisinden, 'Eğer bu iddia doğru değilse, lütfen kamuoyuna açık bir açıklama yapınız' talebinde bulunduk. Ancak herhangi bir açıklama yapılmadı. İkinci gün de bir açıklama gelmeyince; dernek temsilcisi ve yöneticileri ile yaptığımız toplantı sonucunda, kamuoyuna bir açıklama yapma kararı aldık. Amacımız; Cumhuriyet Halk Partisi'ni veya partilileri suçlamak, birilerine rant sağlamak, herhangi bir kişinin ya da grubun siyasi geleceğiyle oynamak değildir. Amacımız; varsa bir yanlışı düzeltmek, haddini aşan bir söylem söz konusuysa, Alevi kamuoyundan ve sağduyulu partililerden özür dilenmesini sağlamaktır" diye konuştu. - KAYSERİ