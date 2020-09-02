Alexander Sörloth bombası! 20 milyon euro...

Spor Arena Dış Haberler | Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth, Red Bull Leipzig'in transfer listesinin en başında yer alıyor.

Alman basınından Kicker'in haberine göre; bordo mavili ekip, 24 yaşındaki Norveçli golcünün transferi konusunda Red Bull Leipzig ile görüşmelere başladı.

Söz konusu haberde, Bundesliga temsilcisinin Alexander Sörloth transferi için 20 milyon avro bütçe ayırdığı öne sürüldü.

NAGELSMANN ÇOK İSTİYOR

Öte yandan BILD ise Red Bull Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın Alexander Sörloth'u çok istediğini ve bu doğrultuda kulüp yönetimine rapor sunduğunu iddia etti.

Aynı haberde yetenekli golcünün RB Leipzig'e gitmek için Trabzonspor'dan izin istediğinin de altı çizildi.

ÖNCE TRABZONSPOR SONRA RB LEIPZIG ALACAK

RB Leipzig, bonservisi Crystal Palace'ta olan ve Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth'un transferi için yol haritasını belirledi.

Alman temsilcisi, bordo mavili ekibin sözleşmede yer alan opsiyonu kullanarak Alexander Sörloth'un bonservisini almasını ve daha sonra kendisine satmasını arzuluyor.

AHMET AĞAOĞLU AÇIKLAMIŞTI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada RB Leipzig'in Alexander Sörloth transferi konusunda ısrarcı olduğunu ifade etmişti.

Ağaoğlu, "İki oyuncumuz için bugüne kadar ciddi talep ve teklifler geldi. Biri Uğurcan Çakır diğeri ise Sörloth... Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig. Onun haricinde başka herhangi bir oyuncu için teklif almadık. Gelen bu teklifler de beklentilerin altında ve bizim de evet demeye niyetimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

GOL KRALI OLDU

Alexander Sörloth, Trabzonspor formasıyla 2019-20 sezonunu 24 golle tamamlamıştı.