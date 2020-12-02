Alexander Sörloth, Leipzig formasıyla ilk golünü attı, Başakşehir'in hayalleri suya düştü
02.12.2020 23:57
Sezon başında Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Alman ekibinde golle tanıştı. Başakşehir, Norveçli forvetin son dakikada attığı golle sahadan 4-3 mağlup ayrıldı ve Devler Ligi'ne veda etti.
Trabzonspor'un eksi golcüsü Alexander Sörloth, Leipzig'te şeytanın bacağını kırdı.
Bordo mavili ekipten sezon maçında Alman ekibi Leipzig'e transfer olan Norveçli golcü, gösterdiği performansla eleştirilerin odağındaki isim olmuştu. Yeni takımıyla bir türlü golle tanışamayan Sörloth, geçtiğimiz hafta sonu ligde oynanan Bielefeld maçında penaltıdan da yararlanamamıştı.
Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'e karşı oynanan maçın 65. dakikasında oyuna dahil olan Alexander Sörloth, son dakikada ağları havalandırmayı başardı.
İLK GOLÜNÜ ATTI, BAŞAKŞEHİR'İN UMUTLARINI SÖNDÜRDÜ
Leipzig formasıyla kariyerinin ilk golünü atan Norveçli futbolcu, temsilcimizin gruptan çıkma umutlarını son maça taşımasına engel oldu.
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