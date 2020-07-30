Alexander Sörloth'tan transfer açıklaması! 'Trabzonspor ile kontratım var'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da 1 gol, 1 asistle maçı tamamlayan Alexander Sörloth, karşılaşma sonrasında konuştu.

Geleceğiyle ilgili açıklama yapan Sörloth, "1 yıl daha kontratım var, söyleyecek başka bir şey yok" dedi.

Abdülkadir Ömür ise "Ligi de kazanmayı çok istemiştik, inşallah diğer seneler nasip olur. Aile ortamı var, yerlisi, yabancısı birbirine çok güveniyor" şeklinde konuştu.

Bordo-mavililerin genç file bekçisi Uğurcan Çakır ise "Hak ettiğimiz bir kupayı aldık burada. Ligde de şampiyon olmak istiyorduk ama kısmetsizlikler oldu. Buradan Trabzon'a bu kupayı götürdüğümüz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.