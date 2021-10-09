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Aleyna Ağgül'ün teyzesi, genç kızın son umutlarından bahsetti: Gökhan Argın'ın abisine gidip medet umacaktı - Son Dakika

Aleyna Ağgül'ün teyzesi, genç kızın son umutlarından bahsetti: Gökhan Argın'ın abisine gidip medet umacaktı

09.10.2021 11:03

Iğdır'da evinin penceresinden atladığı iddia edilen ve "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not bırakan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili yeni bilgileri teyzesi paylaştı. Acılı teyze, genç kızın Argın'ın şantaj ve tehditleriyle nefes alamaz hale geldiğini söyleyip "Plan yapmıştı. Tek çare olarak Argın'ın bir abisi var. Karakolda verdiği ifadeyi alıp abisine götürmeyi ve büyüklerin devreye girmesiyle peşinden düşeceğini düşünüyordu. Abisi onu dizginler diye düşünmüştü." dedi.

30 Eylül sabahı 14 Kasım Mahallesi'nde iddiaya göre, Aleyna Ağgül ailesiyle birlikte yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 4. katının merdiven boşluğundan atlayarak yaşamına son verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Aleyna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaptığı araştırma "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı bir not buldu. Aleyna'nın intihar ettiği sırada bölgede bulunan sınıf arkadaşı Göktürk Argın gözaltına alındı. O sırada ekipler Göktürk Argın'ın babası olan 42 yaşındaki Gökhan Argın'ı da gözaltına aldı.

İfadesinde Aleyna ile ilişkisi olduğunu anacak ölümünde herhangi bir dahili olmadığını söylemiş ve delil yetersizliğinden dolayı sabah saatlerinde baba-oğul serbest bırakılmıştı.

KIZININ İNTİHAR ETMEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Aleyna'nın babası Kemal Ağgül, kızının daha önce Argın tarafından tehdit edildiğini ve bundan dolayı Iğdır Emniyeti Çocuk Şube Birimlerine başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Baba Ağgül, kızının ölümüne sebep olanların serbest olmasına isyan ederek adaletin bir an önce bulmasını talep etti. Bu haberler üzerine bir açıklama yapan 42 yaşındaki Argın, suçlamaları reddederek Aleyna'yı suçladı. Aleyna ile gönül ilişkisi olduğunu söyleyen Argın, hiçbir şekilde kendisinin genç kızı rahatsız etmediğini açıklamıştı. Iğdır'da ise BARO ve diğer bazı STK'lar tarafından Aleyna'ya destek açıklamaları yapıldı. Sosyal medyada Türkiye'nin gündemine oturan genç kızın intiharında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da davaya müdahil olacağını açıkladı.

Aile avukatları aracılığı ile Gökhan Argın ve Oğlu Göktürk Argın'ın serbest bırakılmalarına itiraz etti. Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, Gökhan Argın'ı 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Gökhan Argın, adli kontrol ve imza şartıyla il ile yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, serbest bırakılma kararına Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Sulh Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcılığının itirazını reddetti.

ÖLMEDEN ÖNCE GÖKHAN ARGIN'DAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Aleyna'nın daha sonra çıkan emniyet ifadelerinde ise Argın'dan birçok kez şikayetçi olduğu ve son olarak ölmeden bir gün önce emniyete ifade verdiği ortaya çıktı. Aleyna ifadesinde; "Gökhan Argın'la sevgili olduktan sonra, kendisine karşı geldiğimde, 'Elimde fotoğrafların ve videoların var. Karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar' diyerek tehdit ve şantaj yapıyordu. Bu yazışmaları da şu an şifresini unuttuğum sosyal medya hesabımın mesaj bölümünde saklıdır" dedi.

BİRÇOK SUÇLAMADAN TUTUKLANDI

Iğdır Emniyeti ise bu sırada hummalı bir çalışma yürütmeye başladı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri ile Asayiş Ekipleri, Aleyna'nın sosyal medyalarındaki mesajları ve telefonunu incelemeye başladı. Tanıklarla yapılan görüşmeler ve ifadelerin ardından Emniyet, mahkemeye Aleyna'nın ölümüne ilişkin bir rapor sundu. Sunulan raporun ardından Hakim, şüpheli Gökhan 'İntihara teşvik, şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal' suçlamaları nedeniyle yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emir çıkardı. Kısa sürede yakalanan Ağgül, cezaevine konuldu.

"ALEYNA'YA ENFES ALDIRMIYORDU, HER YERDE TAKİP EDİYORDU"

Sabah'ın haberine göre Aleyna'nın ölümünden iki gün önce evinde kaldığı teyzesi K.A., Aleyna'nın Gökhan Argın'dan kurtulmak için karakola verdiği ifadeyi alıp Argın'ın ağabeysine götürmeyi ve büyüklerin devreye girmesini planladığını söyledi. "Sokağa çıkamaz hale gelmişti" diyen teyzesi şunları söyledi: "Gökhan Argın benim evime kadar geldi. Ben yokken kapımı tekmelemiş camımı yumruklamış. Komşular şikayet etmişlerdi. Yeğenim hep anlatıyordu. Nefes aldırmıyordu son zamanlarda. Gittiği yerde takip ediyordu, karşısına çıkıyordu. Artık sokağa çıkamaz hale gelmişti. Ama Aleyna bize hiç işin iç yüzünü anlatmadı. Demek ki büyük sırları vardı. Bana anlatmaya çekindi. Kimseye bir şey anlatmadı."

"ALEYNA, GÖKHAN'I AĞABEYİNE ŞİKAYET EDECEKTİ"

Aleyna ölümünden 2 gün önce benim yanımda kaldı. Bu konu ile ilgili olarak konuştuk. Bir şeyler yapmamız lazım dedik. O bir plan yapmıştı. Tek çare olarak Gökhan Argın'ın 60'lı yaşlarda bir ağabeysi var. Karakolda verdiği ifadeyi alıp abisine götürmeyi ve büyüklerin devreye girmesiyle peşinden düşeceğini düşünüyordu. Abisi onu dizginler diye düşünmüştü. Acı haberi alınca yıkıldık" diye konuştu.

Aleyna Ağgül'ün teyzesi, genç kızın son umutlarından bahsetti: Gökhan Argın'ın abisine gidip medet umacaktı

Aleyna Ağgül, Cumhuriyet, Iğdır, Sulh, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aleyna Ağgül'ün teyzesi, genç kızın son umutlarından bahsetti: Gökhan Argın'ın abisine gidip medet umacaktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aleyna Ağgül'ün teyzesi, genç kızın son umutlarından bahsetti: Gökhan Argın'ın abisine gidip medet umacaktı - Son Dakika
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