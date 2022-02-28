Aleyna Çakır'ın babasından Ümitcan Uygun'un aldığı cezaya tepki - Son Dakika
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Aleyna Çakır'ın babasından Ümitcan Uygun'un aldığı cezaya tepki

28.02.2022 09:43
Aleyna Çakır'ın babasından Ümitcan Uygun'un aldığı cezaya tepki

Aleyna Çakır'ı darp edip videosunu sosyal medya üzerinden yaydığı gerekçesiyle görülen davada Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Aleyna Çakır'ı darp edip videosunu sosyal medya üzerinden yaydığı gerekçesiyle görülen davada Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Çakır'ın babası Mehmet Esen, verilen cezaya tepki gösterdi.

Verilen cezayı yetersiz bulduğunu söyleyen Baba Esen, "Verilen cezayı yetersiz buluyorum. Müebbet istemiyle yargılanmasını istiyoruz. Yatsın içeriden çıkamasın, çürüsün. Kızımı darp ettiğine dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Bunların suç unsuru bulunmamakta mı" dedi.

Cinayet davasının sürdüğünü ifade eden baba Mehmet Esen, "4 yıl 10 ay değil ömür boyu içerde yatsın. Cinayet davamız devam ediyor. Adaletimize güveniyorum. Cinayet davasında müebbet kararı çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

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Aleyna Çakır davasında sonuç çıktı! Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi Aleyna Çakır davasında sonuç çıktı! Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır, Medya, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aleyna Çakır'ın babasından Ümitcan Uygun'un aldığı cezaya tepki - Son Dakika


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