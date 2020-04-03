Aleyna Tilki de sokağa çıkamayacak - Son Dakika

Aleyna Tilki de sokağa çıkamayacak
6 saat önce
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki de gece yarısından itibaren 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı kapsamında, yasak kalkana kadar sokağa çıkamayacak.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki de gece yarısından itibaren 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı kapsamında, yasak kalkana kadar sokağa çıkamayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda korona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıklamış ve 65 yaş üzeri gibi 1 Ocak 2000 doğumlu ve üzeri olanlarından sokağa çıkmasına yasak getirilmişti. Bu karar doğrultusunda 28 Mart 2000 doğumlu olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki de yasak kalkana kadar sokağa çıkamayacak.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:40 Kaynak: İHA
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