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Aleyna Tilki'den 'Sen Affetsen Ben Affetmem' yorumu
6 saat önce
Programda, Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' parçasını canlı olarak seslendiren Aleyna Tilki, o anlara Instagram hesabından paylaştı.
Programda, Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' parçasını canlı olarak seslendiren Aleyna Tilki, o anlara Instagram hesabından paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:27
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