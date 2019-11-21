Son Dakika Haberleri: Aleyna Tilki'den 'Sen Affetsen Ben Affetmem' yorumu
Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'den 'Sen Affetsen Ben Affetmem' yorumu - Son Dakika Magazin

Aleyna Tilki'den 'Sen Affetsen Ben Affetmem' yorumu

6 saat önce

Programda, Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' parçasını canlı olarak seslendiren Aleyna Tilki, o anlara Instagram hesabından paylaştı.

Aleyna Tilki'den 'Sen Affetsen Ben Affetmem' yorumu, System.String[]

Programda, Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' parçasını canlı olarak seslendiren Aleyna Tilki, o anlara Instagram hesabından paylaştı.

Aleyna Tilki, Instagram, Bergen, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:27 
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