Son Dakika Haberleri: Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı!
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Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı!

1 saat önce

Kızını yolcu ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Havva Öztel, kızı Aleyna Tilki'yle çekildiği fotoğrafı, "Gözümün nuru Allah sana yar ve yardımcı olsun kızım, yolun hep açık engelsiz kolay olsun dilimde duamsın, özlemimsin Aleyna, güle güle git, güle güle gel kızım seni çok...

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Kızını yolcu ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Havva Öztel, kızı Aleyna Tilki'yle çekildiği fotoğrafı, "Gözümün nuru Allah sana yar ve yardımcı olsun kızım, yolun hep açık engelsiz kolay olsun dilimde duamsın, özlemimsin Aleyna, güle güle git, güle güle gel kızım seni çok özleyeceğim" notuyla paylaştı.

Aleyna Tilki, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:06 
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