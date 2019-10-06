Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı!

Kızını yolcu ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Havva Öztel, kızı Aleyna Tilki'yle çekildiği fotoğrafı, "Gözümün nuru Allah sana yar ve yardımcı olsun kızım, yolun hep açık engelsiz kolay olsun dilimde duamsın, özlemimsin Aleyna, güle güle git, güle güle gel kızım seni çok özleyeceğim" notuyla paylaştı.