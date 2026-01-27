Alfemo'dan 35 Yeni Mağaza Açma Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Alfemo'dan 35 Yeni Mağaza Açma Planı

Alfemo\'dan 35 Yeni Mağaza Açma Planı
27.01.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alfemo, IIFF 2026'da 35 yeni mağaza açmayı planladığını açıkladı. Büyüme hedefleri belirlendi.

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda (IIFF 2026) yenilenen koleksiyonlarıyla yer alan Alfemo, Zeren Group çatısı altında şekillenen yeni dönem büyüme stratejisini kamuoyuyla paylaştı. Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya, 2026 yılında yurt içinde 35 yeni mağaza açmayı planladıklarını söyledi.

Alfemo, yenilenen koleksiyonlarıyla Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda (IIFF 2026) sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerle buluştu. Fuara yoğun ilgi gören standıyla katılan marka, yeni dönem tasarım yaklaşımını ve büyüme odaklı stratejisini, 2026 yılına yönelik mağazalaşma ve yatırım hedeflerini de kamuoyuyla paylaştı.

Markanın yeni dönem büyüme stratejisi ve gelecek vizyonu da Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya'nın açıklamalarıyla netlik kazandı. Kaya, Zeren Group çatısı altında şekillenen yeni yapılanmayla birlikte üretim, perakende ve dijital kanalları kapsayan bütüncül büyüme hedeflerini fuar kapsamında değerlendirdi.

Zeren Holding'in Alfemo markasını 8 ay önce satın aldığını hatırlatan Kaya, "Bu süreçte değişim, dönüşüm sürecinin içine girdik. Fuarda değişim sürecinin yansımalarını görüyoruz. Tüketiciyle inovatif, modern şık ürünlerimizi buluşturuyoruz. Panel grupları, garden grupları, genç odası grupları, döşeme grupları, bahçe grupları ürünlerimizi sergiliyoruz. Tepeden tırnağa bir yaşam alanında olması gereken ürünler standımızda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"2026 yılında yurt içinde 35 mağaza daha açmayı planlıyoruz"

Mağazalaşma stratejileri hakkında da bilgi veren Kaya, "Şu an yaklaşık 85 mağazamız var. 2026 yılında yurtiçinde 35 mağaza daha açmayı planlıyoruz. Özellikle yurtdışında da mağazalaşmak hedeflerimiz arasında. 2026'nın Haziran ayından sonra hedeflerimizi gerçekleştirmeye başlayacağız" dedi.

Mobilya sektörü son 2 senedir durağan bir süreç yaşadığından da bahseden Kaya, "Tüketiciler mobilya alımlarını erteleyebiliyor. Bu durum son 2 senedir yoğun hissedildi. Önümüzdeki süreçte faiz oranlarının düşmesiyle konut satışları artacaktır, konut satışlarının artması da mobilya sektörünün ivmelenmesi anlamına geliyor. Haziran ayından itibaren agresif bir büyüme bekliyoruz" diye konuştu.

Markanın yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Kaya, "Fabrika operasyonları, satış kanalları, ürün portföyüyle ilgili bütünsel olarak ciddi çalışmalarımız var. Bu fuarda bunun yansımalarını göreceğiz. Tasarımı takip eden değil tasarımı takip edilen bir marka olma stratejisini benimsiyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alfemo'dan 35 Yeni Mağaza Açma Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı tetikçiyle buluşma anları kamerada İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Shein, Türkiye’ye satışlarını durdurdu Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var En-Nesyri talebini yönetime iletti Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

14:04
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 14:42:15. #7.11#
SON DAKİKA: Alfemo'dan 35 Yeni Mağaza Açma Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.