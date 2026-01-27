Alfemo\'dan 35 Yeni Mağaza Açma Planı

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda (IIFF 2026) yenilenen koleksiyonlarıyla yer alan Alfemo, Zeren Group çatısı altında şekillenen yeni dönem büyüme stratejisini kamuoyuyla paylaştı. Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya, 2026 yılında yurt içinde 35 yeni mağaza açmayı planladıklarını söyledi.

Alfemo, yenilenen koleksiyonlarıyla Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda (IIFF 2026) sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerle buluştu. Fuara yoğun ilgi gören standıyla katılan marka, yeni dönem tasarım yaklaşımını ve büyüme odaklı stratejisini, 2026 yılına yönelik mağazalaşma ve yatırım hedeflerini de kamuoyuyla paylaştı.

Markanın yeni dönem büyüme stratejisi ve gelecek vizyonu da Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya'nın açıklamalarıyla netlik kazandı. Kaya, Zeren Group çatısı altında şekillenen yeni yapılanmayla birlikte üretim, perakende ve dijital kanalları kapsayan bütüncül büyüme hedeflerini fuar kapsamında değerlendirdi.

Zeren Holding'in Alfemo markasını 8 ay önce satın aldığını hatırlatan Kaya, "Bu süreçte değişim, dönüşüm sürecinin içine girdik. Fuarda değişim sürecinin yansımalarını görüyoruz. Tüketiciyle inovatif, modern şık ürünlerimizi buluşturuyoruz. Panel grupları, garden grupları, genç odası grupları, döşeme grupları, bahçe grupları ürünlerimizi sergiliyoruz. Tepeden tırnağa bir yaşam alanında olması gereken ürünler standımızda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"2026 yılında yurt içinde 35 mağaza daha açmayı planlıyoruz"

Mağazalaşma stratejileri hakkında da bilgi veren Kaya, "Şu an yaklaşık 85 mağazamız var. 2026 yılında yurtiçinde 35 mağaza daha açmayı planlıyoruz. Özellikle yurtdışında da mağazalaşmak hedeflerimiz arasında. 2026'nın Haziran ayından sonra hedeflerimizi gerçekleştirmeye başlayacağız" dedi.

Mobilya sektörü son 2 senedir durağan bir süreç yaşadığından da bahseden Kaya, "Tüketiciler mobilya alımlarını erteleyebiliyor. Bu durum son 2 senedir yoğun hissedildi. Önümüzdeki süreçte faiz oranlarının düşmesiyle konut satışları artacaktır, konut satışlarının artması da mobilya sektörünün ivmelenmesi anlamına geliyor. Haziran ayından itibaren agresif bir büyüme bekliyoruz" diye konuştu.

Markanın yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Kaya, "Fabrika operasyonları, satış kanalları, ürün portföyüyle ilgili bütünsel olarak ciddi çalışmalarımız var. Bu fuarda bunun yansımalarını göreceğiz. Tasarımı takip eden değil tasarımı takip edilen bir marka olma stratejisini benimsiyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL