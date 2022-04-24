Alfons Groenendijk: "Kayserispor 3 puanı kaçıran taraftı, biz de 1 puanla yetindik" - Son Dakika
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Alfons Groenendijk: "Kayserispor 3 puanı kaçıran taraftı, biz de 1 puanla yetindik"

24.04.2022 23:22

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, galibiyeti hak eden tarafın Kayserispor olduğunu belirterek, "Bizim açımızdan son 3 ayın en vasat maçıydı.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, galibiyeti hak eden tarafın Kayserispor olduğunu belirterek, "Bizim açımızdan son 3 ayın en vasat maçıydı. Kayserispor daha iyi oynadı. 3 puanı kaçıran taraf onlar oldu, biz de 1 puanla yetinmek zorunda kaldık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, zor bir maç olduğunu ve son 3 ayın en vasat maçını oynadıklarını söyledi. Kayserispor'un kaptığı toplarda hızlı çıktığına dikkat çeken Groenendijk, "Kalemizde 10-12'ye yakın pozisyon buldular. Şanslıydık diyebilirim. Bazen böyle maçlara çıkabiliyorsunuz. 12 Maçlık yenilmezlik serimiz var. Oyuncu gurubumdan şikayet edecek değilim. Çok istedi, çok koştuk ama disiplinden uzak olduğu için organize olamadık. Trabzonspor'a karşı daha iyi çıkmak için analizlerimizi yapacağız. 3 puanları hanemize yazdırmak için çalışacağız" şeklinde konuştu.

"KAYSERİSPOR DAHA İYİ OYNADI"

Groenendijk, Hikmet Karaman'ın 'Galibiyeti kaçıran taraf bizdik' yönündeki açıklamasının sorulması üzerine "Kayserispor'u tebrik ediyorum, daha iyi olan taraf onlardı. Kayserispor daha iyi oynadı, 3 puanı kaçıran taraf onlardı. 1 puanla yetinmek zorunda kaldık" yanıtını verdi.

(Suat Metin - Akif Yılmaz/İHA)

Alfons Groenendijk: Kayserispor 3 puanı kaçıran taraftı, biz de 1 puanla yetindik
Alfons Groenendijk: Kayserispor 3 puanı kaçıran taraftı, biz de 1 puanla yetindik
Alfons Groenendijk: Kayserispor 3 puanı kaçıran taraftı, biz de 1 puanla yetindik
Alfons Groenendijk: Kayserispor 3 puanı kaçıran taraftı, biz de 1 puanla yetindik

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Kayserispor Antalya'ya 3 puan için gitti Kayserispor Antalya'ya 3 puan için gitti Hikmet Karaman: 'Galibiyeti kaçıran taraf bizdik' Hikmet Karaman: 'Galibiyeti kaçıran taraf bizdik'

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alfons Groenendijk: 'Kayserispor 3 puanı kaçıran taraftı, biz de 1 puanla yetindik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alfons Groenendijk: "Kayserispor 3 puanı kaçıran taraftı, biz de 1 puanla yetindik" - Son Dakika
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