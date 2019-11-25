Son Dakika Haberleri: Alg Spor, Beşiktaş'a geçit vermedi
Son Dakika Spor Alg Spor, Beşiktaş'a geçit vermedi - Son Dakika Spor

Alg Spor, Beşiktaş'a geçit vermedi

6 saat önce

Üst üstte aldığı farklı galibiyetlerle adından söz ettiren takım, oynadığı futbol ile de göz doldurdu.

Alg Spor, Beşiktaş'a geçit vermedi, System.String[]

Üst üstte aldığı farklı galibiyetlerle adından söz ettiren takım, oynadığı futbol ile de göz doldurdu. Beşiktaş JK Kadın Futbol takımını 2-0 lık bir skor ile deviren Alg Spor üst üste aldığı galibiyetlerle ligin nagmağlup takımı unvanını da almayı hak kazandı.


Karşılaşma Fulya hakkı yeten spor tesislerinde oynandı. Maç boyunca Alg Spor Takımı üstünlüğünü korudu ve çok sayıda gol kaçırdı. Farklı bitecek bir karşılaşma olması beklenirken 2-0 lık bir sonuç ile maç sona erdi. Maçtaki golleri başarılı forvet oyuncusu Ebru Topçu 62.ve 72. dakikalarda attı.

Beşiktaş, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:12 
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