Alg Spor liderliğini korudu - Son Dakika
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Alg Spor liderliğini korudu

6 saat önce

TFF Kadınlar Futbol 1. Liginde mücadele eden Gaziantep Alg Spor Kadın Futbol Takımı 12. haftada kendi evinde oynadığı Amed spor maçını 2-0 kazandı.

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TFF Kadınlar Futbol 1. Liginde mücadele eden Gaziantep Alg Spor Kadın Futbol Takımı 12. haftada kendi evinde oynadığı Amed spor maçını 2-0 kazandı. Böylelikle 2. devrenin ilk maçını alan takım Alg Spor 34 puanla liderliğe devam etti.


Karşılaşma hasan celal güzel tesislerinde oynandı. Hava soğuk olması nedeni ile futbol oynamak biraz zor olsa da Alg Spor'un takımının taraftarları oyuncularını yalnız bırakmadı. Maçta Alg sporun ezici üstünlüğü bulunurken çok sayıda gol pozisyonu kaçırdı. amed spor rakibi karşısında pek fazla pozisyon bulamadı. Alg spor ilk yarı ve ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 bir skor ile liderliğini sürdürdü. Golleri ise Ebru Topçu attı.


Yeni transferler sahada göz doldurdu


Gaziantep temsilcisi devre arasında aldığı 3 yeni futbolcusuna ise bu maçta oynama hakkı verdi. Yeni transferler, ilk 11'de Alesia, oyuncu değişikliği ile Neslihan ve Aleyna oyuna girdi. Teknik direktör Aslı Canan Sabırlı, "Bütün gayretimiz çabamız Gaziantep'imizi temsil edip Avrupa ligine taşımak" dedi.


TFF Kadınlar Futbol 1. liginin lideri Alg Spor bu maç ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı oldu, averajını 30'a puanını ise 34'e yükseltti. - GAZİANTEP

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:37 Kaynak: İHA
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