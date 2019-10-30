Son Dakika Haberleri: Ali Asker Barut "Şebçerağ" dedi
Son Dakika Güncel Ali Asker Barut 'Şebçerağ' dedi

Ali Asker Barut "Şebçerağ" dedi

28 dakika önce

"Şairin Gölgeleri" ve şiirlerinin yer aldığı kitabı "Ateş ve Pervane" Edebiyat Ortamı Yayınları'ndan çıkan şair Barut, son yazılarını "Şebçerağ, son şiirlerini ise "Dalgınlıklar ve Kederler Kitabı" altında bir araya getirdi.

Ali Asker Barut

Her iki kitabı da Edebiyat Ortamı Yayınları'ndan çıkan Barut, Şebçerağ'da "Büyük bir gelenek ile yürüyenler"olarak andığı aralarında Seyrani, Pir Sultan Abdal, Sezai Karakoç, İlhami Çiçek, Teslim Abdal, Mehmet Akif Ersoy, Murat Yalçın, Hüseyin Alemdar, Abdülkadir Budak ve Hazreti Ali'nin bulunduğu şair ve yazarlara yer veriyor.

Kitabının, okura "Büyük bir gelenek ile yürüyenler"in üzerindeki selamı olduğunu söyleyen Ali Asker Barut, "Bu kitap şiir yolculuğumun ana duraklarını ve şiire ilişkin benim görüşlerimi içeriyor. Kitap geçmişe ve üzerimde büyük hakları olan benim geçmemiş dediğim geçmişin büyük şairlerine bir selam durmadır" dediDalgınlıklar ve Kederler Kitabı'nda ise şair son şiirlerini bir araya getirmiş.

Ali Asker, Edebiyat, Seyrani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:46 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaymakam konuştuğu sırada engelli genç yere yığıldı
Azeri uyruklu Rus askeri, Türk askerine "Gel gardaş" diye seslendi Türkiye'den Rusya ve ABD'ye sert mesaj: Güvenli Bölge'ye sızma olursa vururuz Ünlü isimler, Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 29 Ekim davetine akın etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 09:14:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ali Asker Barut "Şebçerağ" dedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]