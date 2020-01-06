Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'IMF'den emir alıyorlardı' iddiasına yanıt - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'IMF'den emir alıyorlardı' iddiasına yanıt - Son Dakika Dünya

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'IMF'den emir alıyorlardı' iddiasına yanıt

6 saat önce

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Şu anda parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar var ya onlar da o zaman benim yanımda olanlar bana karşı çıkmışlardı. 'Yok şöyledir, yok böyledir.' Niye? Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı." ifadelerine Twitter'dan yanıt verdi

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'IMF'den emir alıyorlardı' iddiasına yanıt, System.String[]

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar akşamı katıldığı bir programda 2008 yılındaki ekonomik krize atıfla, "Şu anda parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar var ya onlar da o zaman benim yanımda olanlar bana karşı çıkmışlardı. 'Yok şöyledir, yok böyledir.' Niye? Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı" yönündeki sözlerine cevap Twitter'dan verdi.


Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazır olduğunu belirten Babacan, "Dün akşamdan bu yana faiz konusu üzerinden yapılan tartışmaları izliyorum. Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım. Ancak bizim Türkiye'nin bugününe ve geleceğine odaklanmamız gerekiyor. Faizlerle ilgili güncel birkaç rakamı paylaşmak isterim: Merkezi yönetim bütçesinden ödenen faiz 2017 yılında 57 milyar iken 2018'de 74 milyar TL'ye çıktı. Hükümetin programına göre faiz ödemeleri 2019'da 103 Milyar, 2020'de 139 Milyar TL. Dikkatinizi çekmek isterim: Devletin vatandaşlarından vergi toplayarak piyasaya ödediği faiz 3 yılda 57 Milyar'dan 139 Milyar TL'ye ulaşıyor. Artış oranı yüzde 144. Dahası, Türkiye'nin hayat pahalılığı gibi, işsizlik gibi devasa sorunları var." ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı, Ali Babacan, Twitter, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:00 
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