Son Dakika Haberleri: Ali Babacan: Hür, müreffeh, mutlu bir toplum için çalışmaları sürdürüyoruz
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Ali Babacan: Hür, müreffeh, mutlu bir toplum için çalışmaları sürdürüyoruz

1 saat önce

AK Parti’den geçtiğimiz ay istifa eden ve yeni bir parti kuracağı öne sürülen Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kurban Bayramı öncesinde yayımladığı yazılı açıklamayla, başlattıkları çalışmaları devam ettirdiklerini duyurdu

Ali Babacan: Hür, müreffeh, mutlu bir toplum için çalışmaları sürdürüyoruz, System.String[]
AK Parti'den geçtiğimiz ay istifa eden ve yeni bir parti kuracağı öne sürülen Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kurban Bayramı öncesinde yayımladığı yazılı açıklamayla, başlattıkları çalışmaları devam ettirdiklerini duyurdu.

Açıklamasında, "İnsan hakları ve özgürlükler konusunda en yüksek standartları hedeflemek, ileri demokrasi için ısrarla çalışmak, hukukun üstünlüğü ilkesini tavizsiz bir şekilde savunmak, itibarlı kurumları ve kuralları esas alan bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikası uygulamak, çevreyi korumada güçlü bir irade oraya koymak ülkemiz için yeniden önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir." ifadelerine yer veren Babacan, gelişmelerle ilgili ileride kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.
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Başbakan Yardımcısı, Ali Babacan, AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:58 
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