Son Dakika Haberleri: Ali Çetin'den tehdit "Bu insanlar şehri bunların başına yıkar"
Son Dakika Spor Ali Çetin'den tehdit 'Bu insanlar şehri bunların başına yıkar'

Ali Çetin'den tehdit "Bu insanlar şehri bunların başına yıkar"

21 dakika önce

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.

Ali Çetin'den tehdit

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, hakemleri ağır bir şekilde eleştirerek, "13 ay oldu ben yönetime geleli. Başkan olarak bugüne kadar hiç böyle konuşmadım artık bu vicdanın son noktası yazıklar olsun. Bu insanlar 5 TL'lik çakmak satarak bu kulübü bu hale getirdi. Emin olsunlar ki 1 milyon 100 bin nüfuslu bu şehir buraya bunların başına yıkar. Böyle bir haksızlık bir daha eğer bu kulübün başına gelirse bu insanları burada kimse durduramaz. Yazıklar olsun bu vicdansızlık başka hiçbir şey değil. Yani bu kadar kulübün üstüne gelinmez. 8. haftada 5 tane penaltı bizim hak ettiğimiz hiç penaltı yok. Bu güne kadarda hep sustuk artık bundan sonrada susmayacağız bunun başka ötesi de yok yazıklar olsun yani" diye konuştu.

Denizlispor, Fenerbahçe, Ali Çetin, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:06 
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