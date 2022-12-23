ALİ ERBAŞ KUR'AN-I KERİM'İN 3-5 YILDA BİR YENİDEN ANLAŞILMAYA İHTİYACI VAR - Son Dakika
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ALİ ERBAŞ KUR'AN-I KERİM'İN 3-5 YILDA BİR YENİDEN ANLAŞILMAYA İHTİYACI VAR

23.12.2022 20:47

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de yer alan astroloji, tıp, jeoloji ile ilgili ayetleri, alanının uzmanları ile yeniden anlamaya çalıştıklarını belirterek, Kur'an-ı Kerim'in her 3-5 yılda bir yeniden anlaşılmaya ihtiyacı var dedi.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de yer alan astroloji, tıp, jeoloji ile ilgili ayetleri, alanının uzmanları ile yeniden anlamaya çalıştıklarını belirterek, Kur'an-ı Kerim'in her 3-5 yılda bir yeniden anlaşılmaya ihtiyacı var dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yozgat'a ziyarette bulundu. Erbaş, ilk önce Yozgat Valisi Ziya Polat'ı ziyaret etti. Valilik Şeref defterini imzalayan Erbaş, daha sonra Belediye Başkanı Celal Köse'yi ziyaret etti. Çapanoğlu Büyük Camii'nde cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde yılbaşı vurgusu yaptı. Yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin, çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizle, kültürümüzle hiçbir alakası yoktur dedi.

'ASTROLOJİYİ ANLATAN AYETLER VAR'

Erbaş, Yozgat Bozok Üniversitesi'nde de öğrencilerle buluştu, 'İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince' konulu konferans verdi. Konferansı, Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ, akademisyenler, din görevlileri ve çok sayıda öğrenci takip etti. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Kur'an-ı Kerim meali konusunda çalışma başlattıklarını belirten Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de 100'e yakın astronomiyi anlatan ayet var. Tıpla ilgili ayetler var. Jeolojiyle ilgili ayetler var. Bu ayetlerin mealini çıkartmak için komisyon kurduk. Komisyon konunun uzmanlarından destek alarak çalışıyor. Bugün teknolojik aletler geliştikçe, insan aklını havsalasını durduracak mesafedeki birtakım güneşlere, yıldızlara ulaşılabiliyor. Şimdi biz bir meal yapıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, bu meali yani Kur'an-ı Kerim'in mealini sadece bir kişiye vermedik. Bir komisyon kurduk. O komisyon, diyelim ki astronomi ile ilgili bir ayet geldi önlerine. Hemen bir astronomi hocasını çağırıyorlar. Onunla istişare ederek ayeti anlamaya gayret ediyorlar. Diyelim tıpla ilgili. Bakıyorsunuz bugün tıp biliminin ortaya koymuş olduğu o bilgilerle Kur'an-ı Kerim'de yer alan bilgiler örtüşüyor. Kur'an-ı Kerim'in her 3-5 yılda bir yeniden anlaşılmaya ihtiyacı var diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Celal Köse, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ALİ ERBAŞ KUR'AN-I KERİM'İN 3-5 YILDA BİR YENİDEN ANLAŞILMAYA İHTİYACI VAR - Son Dakika

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