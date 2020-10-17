Ali Eren, Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkıyor - Son Dakika

Ali Eren, Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkıyor

17.10.2020 17:13
Ali Eren, Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkıyor, System.String[]

Türk boksör Ali Eren Demirezen, Almanya'nın başkenti Berlin'de WBO Avrupa şampiyonluk kemeri için ringe çıkacak.

Türk boksör Ali Eren Demirezen, Almanya'nın başkenti Berlin'de WBO Avrupa şampiyonluk kemeri için ringe çıkacak.

Ali Eren Demirezen, 31 Ekim'de WBO Avrupa ağır sıklet şampiyonluk maçında bugüne kadar yenilgisi bulunmayan Polonyalı Jacek Krzysztof Piatek ile karşılaşacak. Dünyanın en büyük boks kulüpleri arasında yer alan EC BOXING yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda Demirezen'in promotörü de olan Erol Ceylan, bu kemerin Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Ali bu güne kadar çıktığı 13 maçta tek yenilgi aldı onu da Amerika'da kolundan sakatlandığı için kaybetti. Bu karne ile dünya çapındaki boksörler arasında zirvede ben de varım diyor. Sporcum daha önce de bu kemeri üç kez kazanmıştı bu karşılaşmayı alırsak dördüncü kez ülkemiz adına Avrupa şampiyonluğunu kazanmış olacağız. Ağır sıklette bugüne kadar rahmetli Sinan Şamil Sam, ardından Erkan Teper ve Ali Eren Demirezen, Avrupa şampiyonluklarını ülkemize getirmiş olan sporculardır. Bundan sonraki hedefimiz ise dünya şampiyonluğu olacaktır. Maalesef pandemi dolayısıyla karşılaşmalar ve boks galaları iptal ediliyor yoksa şimdiye kadar en az dört beş maç daha yapmış ve dünya şampiyonluğuna daha çok yaklaşmış olacaktık" şeklinde konuştu.

Bülent Başer: "Formumuzun zirvesindeyiz"

Başantrenör Bülent Başer ise, antrenmanların büyük bir sürat ile devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir sakatlığımız yok. Sporcum büyük bir hırsla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kemeri dördüncü kez beline takabilmek için çok istekli gözüküyor ve biz de bu yolda zafere ulaşabilmesi için canla başla yardımcı oluyoruz" dedi.

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz ise Ali Eren Demirezen'in amatör geçmişinin başarılarla dolu olduğunu ifade ederek, "Ali, 2016 Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil etmiş ve kendisini ispatlamış bir sporcumuzdur. Rakip Piatek ise 11 maçın 9'unu nakavtla sonuçlandırmış ve yenilgi yüzü görmemiş bir sporcudur. Kıran kırana bir karşılaşma bekliyoruz. Berlin'deki galada genç yeteneğimiz Volkan Gökçek'te yükselme maçına çıkacak. Bu güne kadar yenilgi yüzü görmeyen sporcumuz önüne geleni nakavt etmesiyle ringlere nam saldı. Yine kulübümüzün gelecekte dünya şampiyonu olmasına garanti gözüyle bakılan Ukraynalı boksörü Viktor Faust'ta ayın gece eldiven giyecek" dedi. - İSTANBUL

Ali Eren, Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkıyor
Ali Eren, Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkıyor
Ali Eren, Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkıyor
Ali Eren, Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkıyor
Ali Eren, Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkıyor

Ali Eren Demirezen, Almanya, Berlin, Avrupa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Eren, Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkıyor - Son Dakika Spor

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