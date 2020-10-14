Ali Eren ve Volkan, Berlin'de tarih yazmaya hazırlanıyor! - Son Dakika

Ali Eren ve Volkan, Berlin'de tarih yazmaya hazırlanıyor!

14.10.2020 13:03
Ali Eren ve Volkan, Berlin'de tarih yazmaya hazırlanıyor!, System.String[]

Boksta gelecek vadeden sporcuardan Ali Eren Demirezen ve Volkan Gökçek, Berlin'de tarih yazmaya hazırlanıyorlar.

Boksta gelecek vadeden sporcuardan Ali Eren Demirezen ve Volkan Gökçek, Berlin'de tarih yazmaya hazırlanıyorlar. Geleceğin Tyson'u olarak görülen ve önüne geleni ilk saniyelerde nakavt eden Viktor Faust da aynı gecede eldiven giyecek.

Dünyanın dev kulüpleri arasında yer alan Türk boks kulübü EC BOXİNG dövüşçüleri dünyanın dört bir yanında sahne almaya hazırlanıyor. Ali Eren Demirezen, Volkan Gökçek ve Viktor Faust Berlin'de, Christian Hammer ile dünya şampiyonu Sebastian Formella ise İngiltere'de ringe çıkacaklar. Pandemi dolayısıyla boks sporunun zor günler geçirdiğini belirten EC BOXİNG spor kulübü yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, "Dünya çapında çok sayıda boksör bir yıla yakın bir süredir ringlere çıkamıyor ve çok zor durumdalar. Buna rağmen ben dünyanın dört bir yanındaki kontaklarımı kullanarak sporcularıma maçlar ayarlıyor ve ringlere çıkarabiliyorum. Şayet bu pandemi dönemi olmasaydı Viktor Faust, Volkan Gökçek ve Ali Eren Demirezen'i önümüzdeki yıl dünya şampiyonluk maçlarına çıkacaktı ancak içinde yaşadığımız bu durum çok sayıda maçımızın ve galamızın iptal olmasına neden oldu ve sporcularımızın şampiyonluk maçlarını geciktirdi" dedi.

Bülent Başer: "Sporcu vizelerine kolaylıklar getirilsin"

EC BOXİNG baş antrenörü Bülent Başer, çalışmalara başladıklarını vurgulayarak, "Pandemi dolayısıyla sporcularımız vize almakta sorunlar da yaşıyor. Buradan ilgili konsoloslukların zor günler geçiren sporumuzun büyük hasarlar almaması için sporcuların vizelerinde biraz daha kolaylıklar sağlamaları ve hızlandırmalarını rica ediyorum. Şu an için Viktor Fust, ile antrenmanlarımız yapıyoruz, Ali Eren ve Volkan Gökçek'te Hamburg'da bulunan kulübümüze gelir gelmez çalışmalara başlayacağız" dedi. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, önümüzdeki dönemlerde EC BOXİNG'in çok sayıda dünya şampiyonu çıkarmaya hazırlandığını vurgulayarak, "Gerek Ali Eren Demirezen olsun ve gerekse Volkan Gökçek olsun dünya şampiyonu olma kapasitesine sahip sporculardır. Bunların yanı sıra Viktor Faust ise geleceğin Mike Tyson'u olarak görülüyor boks dünyasında. Sebastian Formella ise zaten dünya şampiyonluk kemerini onurla taşımış kaliteli bir boksördür. Ayrıca Christian Hammer'in de önümüzdeki dönemlerde dünya şampiyonluğu için ringlerde olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Ali Eren ve Volkan, Berlin'de tarih yazmaya hazırlanıyor!
Ali Eren ve Volkan, Berlin'de tarih yazmaya hazırlanıyor!
Ali Eren ve Volkan, Berlin'de tarih yazmaya hazırlanıyor!
Ali Eren ve Volkan, Berlin'de tarih yazmaya hazırlanıyor!
Ali Eren ve Volkan, Berlin'de tarih yazmaya hazırlanıyor!
Ali Eren ve Volkan, Berlin'de tarih yazmaya hazırlanıyor!

Ali Eren Demirezen, Melih Gökçek, Ali Eren, Berlin, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Eren ve Volkan, Berlin'de tarih yazmaya hazırlanıyor! - Son Dakika Spor

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