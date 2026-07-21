Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze’yi konuk etti.
Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kritik mücadelede, tribünlerde dikkat çeken isimler yer aldı. Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, karşılaşmayı Chobani'nin kurucusu iş insanı Hamdi Ulukaya ile birlikte heyecanla takip etti. Protokol tribününde yan yana oturan ikili, Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğundaki ilk sınavında takıma tribünden destek verdi.
Talisca'nın attığı golde büyük sevinç yaşayan ikilinin samimi görüntüleri, stattaki taraftarlar ve sporseverler tarafından ilgiyle karşılandı.
Son Dakika › Futbol › Ali Koç Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı! Yanındaki isme dikkat - Son Dakika
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