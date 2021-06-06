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Ali Koç, sınırları zorlayacak! Cengiz Ünder için 15 milyon euroyu gözden çıkardı - Son Dakika

Ali Koç, sınırları zorlayacak! Cengiz Ünder için 15 milyon euroyu gözden çıkardı

06.06.2021 14:27

Önümüzdeki sezon kadrosuna önemli isimler katmak isteyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Roma'nın yeni sezon yapılanmasında düşünülmeyen Cengiz Ünder'i takıma dahil etmek istiyor. 23 yaşındaki milli yıldızdan olumlu yanıt alınması halinde ise İtalyanlar ile masaya oturulacak. Transferi zora sokan kısım ise Cengiz Ünder'in kariyerine Avrupa'da devam etme isteği. Yakın arkadaşlarının da sarı-lacivertli takıma transfer olması yönünde baskı yaptığı Ünder için yönetim 15 milyon euroyu gözden çıkardı.

Yeni sezonda şampiyonluğu çok isteyen Ali Koç, güçlü bir kadro kurmaya karar verdi. Başkan'ın en büyük hayali Cengiz Ünder'i getirmek. Bunun için Roma ile görüşmeler yapılacak ancak önce Cengiz'in ikna edilmesi gerekiyor. Milli yıldızın hedefi Avrupa'da kariyerine devam etmek.

SATIN ALMA KULLANILMAYACAK

Leicester City, sezon başında 3 milyo euroya kiraladığı Cengiz'in 23 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Roma'da da Cengiz'in bu sezon devam etmesi beklenmiyor.

15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARMAYA HAZIR

Ali Koç, Cengiz Ünder'i ilk etapta kiralama ve satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye kazandırmak istiyor. Cengiz'i, İrfan Can gibi yatırım transferi olacak. Taksitler halinde 15 milyon euro ödeme planı hazır. Kiralama bedeli olarak ilk etapta 4 milyon euro civarında para önerileceği konuşuluyor. Sonrası yıllara bölünmüş şekilde ödeme. Cengiz'e Fenerbahçeli dostları üstünden de baskı yapılacak. Roma ikna edilebilir gibi gözüküyor ancak Cengiz'in hedefleri transferin önünü tıkıyor.

Ali Koç, sınırları zorlayacak! Cengiz Ünder için 15 milyon euroyu gözden çıkardı

Cengiz Ünder, Ali Koç, Milli, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç, sınırları zorlayacak! Cengiz Ünder için 15 milyon euroyu gözden çıkardı - Son Dakika Spor


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