Ali Koç, sınırları zorlayacak! Cengiz Ünder için 15 milyon euroyu gözden çıkardı

Yeni sezonda şampiyonluğu çok isteyen Ali Koç, güçlü bir kadro kurmaya karar verdi. Başkan'ın en büyük hayali Cengiz Ünder'i getirmek. Bunun için Roma ile görüşmeler yapılacak ancak önce Cengiz'in ikna edilmesi gerekiyor. Milli yıldızın hedefi Avrupa'da kariyerine devam etmek.

SATIN ALMA KULLANILMAYACAK

Leicester City, sezon başında 3 milyo euroya kiraladığı Cengiz'in 23 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Roma'da da Cengiz'in bu sezon devam etmesi beklenmiyor.

15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARMAYA HAZIR

Ali Koç, Cengiz Ünder'i ilk etapta kiralama ve satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye kazandırmak istiyor. Cengiz'i, İrfan Can gibi yatırım transferi olacak. Taksitler halinde 15 milyon euro ödeme planı hazır. Kiralama bedeli olarak ilk etapta 4 milyon euro civarında para önerileceği konuşuluyor. Sonrası yıllara bölünmüş şekilde ödeme. Cengiz'e Fenerbahçeli dostları üstünden de baskı yapılacak. Roma ikna edilebilir gibi gözüküyor ancak Cengiz'in hedefleri transferin önünü tıkıyor.