Son Dakika Haberleri: Ali Özkan'ın Mutlu Günü

Ali Özkan'ın Mutlu Günü

1 saat önce

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilk göz ağrısı kızı Sümeyra Sena Özkan'ın avukatlık ruhsatı için düzenlenen yemin törenine katılarak, kızının sevincine ortak oldu.

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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan kızı Sümeyra Sena Özkan'ın, Bursa Barosu Başkanlığı'nda düzenlenen yemin törenine katılan Başkan Ali Özkan, kızının avukatlık ruhsatını almasıyla büyük bir gurur yaşadı.

Düzenlenen yemin törenine Başkan Ali Özkan, Eşi Gülden Özkan ile birlikte katıldı.

TARİFSİZ MUTLULUK

Kendisi de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kızının en büyük ideali olan avukatlık mesleği için yemin etmesiyle birlikte, tarifsiz bir mutluluk yaşadığını kaydetti.

"Rabbim her anne babaya, böylesine mutlu günleri görmeyi nasip etsin. Başta kızım Sena olmak üzere tüm avukatlara görevlerinde başarılar diliyorum" diyen Özkan'ın, törende yaşadığı mutluluk ve heyecan görülmeye değerdi.

Öte yandan Başkan Özkan'ın kızı Sena Özkan, halen Uludağ Üniversitesi Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Bölümü'nde yüksek lisansına da devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:46 Kaynak: Bültenler

İstanbul Üniversitesi, Karacabey, Ali Özkan, Güncel
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