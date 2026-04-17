Ali Şahin: Nizip P2 GES Projesinde sona yaklaşıyoruz

17.04.2026 13:46  Güncelleme: 14:16
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip P2 Pompaj Sulaması 2. Kısım GES yapım işine ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı. Projede güneş panellerinin montajının tamamlandığını belirten Şahin, sahadaki diğer kritik imalatların da büyük ölçüde bitirildiğini ifade etti.

Şahin, trafo ve hücrelerin montajı ile kablo bağlantılarının tamamlandığını, panellerin topraklama işlemlerinin gerçekleştirildiğini ve çevre aydınlatması, kamera sistemleri ile tel çit montajlarının da eksiksiz şekilde yapıldığını kaydetti. Tüm kablolama işlerinin de tamamlandığını vurguladı.

"PROJEDE ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA DAHA GEÇİLDİ"

Projede önemli bir aşamaya daha geçildiğini belirten Şahin, invertörlerin sahaya ulaştığını ve montaj ile devreye alma süreçlerinin devam ettiğini söyledi. İnvertörlerin devreye alınmasının ardından GES’in elektrik üretim testlerinin gerçekleştirileceğini ifade eden Şahin, sonrasında TEİAŞ ile üretim verilerinin paylaşılacağı otomasyon sisteminin devreye alınacağını ve deneme testlerinin başlatılacağını açıkladı.

Toplam 11.250 kWp kurulu güce sahip projede 18.144 adet 620 Watt yüksek teknoloji güneş paneli ile 4.5 MW gücünde merkezi invertör kullanıldığını belirten Şahin, tesisin yıllık yaklaşık 19 milyon kWh elektrik üretmesinin öngörüldüğünü dile getirdi.

Bu üretim kapasitesinin yaklaşık 5.500 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına karşılık geldiğini ifade eden Şahin, projenin hem bölge tarımına hem de Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerine önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

