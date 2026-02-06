Ali Yusuf Sabah'tan Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ali Yusuf Sabah'tan Başarı

Ali Yusuf Sabah\'tan Başarı
06.02.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesirli öğrenci, Türkiye-Pakistan dostluğu için düzenlenen yarışmada mansiyon ödülü kazandı.

Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Yusuf Sabah, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması"nda büyük bir başarıya imza atarak mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Pakistan Büyükelçiliği iş birliğinde gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni, Ankara'da MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlendi.

Genç yazar Ali Yusuf Sabah ödülünü, Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Doç. Dr. Ünal Eryılmaz'ın katılım sağladığı törende aldı. Türkiye ve Pakistan arasındaki tarihi ve kültürel bağları gençlerin bakış açısıyla ele alan yarışmada, Ali Yusuf Sabah'ın kompozisyonu jüri tarafından büyük beğeni topladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ali Yusuf, Pakistan, Türkiye, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ali Yusuf Sabah'tan Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim

12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:01:03. #7.11#
SON DAKİKA: Ali Yusuf Sabah'tan Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.