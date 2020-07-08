Aliağa Belediye Başkanı Acar hakaretten ceza aldı - Son Dakika

ALİAĞA Belediye Başkanı Serkan Acar, geçen dönem belediye meclis üyelerine karşı meclis toplantısında hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan ceza aldı. Ceza, başkan ve diğer sanıkların denetim süreci içinde kasten yeni bir suç işlememeleri kaydıyla 5 yıl geri bırakıldı.
Aliağa 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6'ncı duruşmasında, dönemin belediye meclis üyeleri Bahar Deniz, Erol Güngör, ve Ulviye Öztürk'ün mağdur sıfatıyla müdahil olduğu duruşmada, hem o dönemin hem de yeni dönem Belediye Başkanı MHP'li Serkan Acar ve Belediye Meclis Üyesi Hilkat Çelik, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan TCK'nın 125/1 maddesi delalati ve 125/3 maddesi uyarınca suçlu bulundu. Mahkeme kararına göre sanıklar ayrı ayrı 365'er tam gün adli para cezası ile cezalandırıldı.
Sanıklar ve mağdurlar tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Karşıyaka Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunabilecek.