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Aliağa Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi oy birliğiyle onaylandı

28 dakika önce

Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi, 2020 Mali Yılı Performans Programını ve 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısını görüşmek üzere ikinci kez toplandı.

Aliağa Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi oy birliğiyle onaylandı, System.String[]

Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi, 2020 Mali Yılı Performans Programını ve 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısını görüşmek üzere ikinci kez toplandı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde meclis salonunda gerçekleştirilen ikinci birleşimde meclis üyeleri bütçe kalemlerini tek tek görüşerek oyladı.


Oylamaya sunulan 256 milyon 349 bin 195 liralık bütçe denge kararnamesi, belediyeye bağlı birimlerce kullanılmak üzere oy birliği ile kabul edildi. 2020 Mali yılı stratejik alanlara göre kaynak ihtiyacı toplamı 168 milyon 637 bin 350 lira olarak tahmin edilirken performans programı oy birliği ile kabul edildi. 2020 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre en yüksek bütçe 62 milyon 209 bin lira ile Fen İşleri Müdürlüğüne ayrıldı. Bütçe oylamasının yanı sıra Plan ve Bütçe komisyonunda oy birliğiyle kabul edilen; Aliağa'da yaşayan engelli vatandaşların topluma kazandırılması, menfaatlerinin en yüksek düzeyde tutulması, sosyal gelişimlerine katkı sunulması amacıyla Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği ile protokol yapılarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi hükümleri kapsamında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi hususunu içeren maddenin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Serkan Acar, Aliağa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:04 Kaynak: İHA
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