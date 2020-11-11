Aliağa'da ağır hasarlı 6 bina yıkılacak - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen depremde ağır hasar alan Aliağa ilçesindeki 6 binanın yıkılacağı bildirildi.

Atatürk Mahallesi'nde yıkılma kararı alınan ağır hasarlı bina kontrollü bir şekilde boşaltılmaya başlandı.

Belediye Başkanı Serkan Acar, yıkılacak binaların aynı yerde tekrar yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Arsa payına göre kişiye kredi desteğinin sağlanacağını kaydeden Acar, "Şu ana kadar Aliağa'mızda 6 ağır hasarlı bina tespiti yapıldı, bunların tahliyeleri hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Yıkımlar da Çevre ve Şehircilik programı dahilinde gerçekleşecek." dedi.