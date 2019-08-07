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Aliağa'da engelliler için havuz lifti

1 saat önce

Aliağa Belediyesi tarafından yüzde 100 engelli erişimine uygun bir mimari ile tasarlanan Aliağa Gençlik Merkezinde, fiziksel engelli bireyler için havuz keyfi başladı.

Aliağa'da engelliler için havuz lifti, System.String[]
Aliağa Belediyesi tarafından yüzde 100 engelli erişimine uygun bir mimari ile tasarlanan Aliağa Gençlik Merkezinde, fiziksel engelli bireyler için havuz keyfi başladı.

Kente kazandırdığı yaşam alanlarında engelli vatandaşları da unutmayan Aliağa Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayata kazandırılması ve yaşam dolu bireyler olarak yetişmeleri için projeler üretmeye devam ediyor.

Aliağa Belediyesi tarafından projelendirilen ve spordan sanata verdiği hizmetlerle Aliağalıların kısa sürede buluşma noktası haline gelen Aliağa Gençlik Merkezi, içerisinde bulundurduğu yarı olimpik yüzme havuzuyla artık fiziksel engelli bireylere de hizmet verecek. Fiziksel engeli bulunan bireyler haftanın belirli gün ve saatlerinde havuzdan ücretsiz yararlanarak havuz keyfi yapabilecek.

Aliağa Gençlik Merkezinde yarı olimpik yüzme havuzundan faydalanmak isteyen engelli vatandaşlar, kendileri için özel olarak tasarlanmış portatif engelli havuz lifti ile güvenli bir şekilde havuzun tadını çıkarabilecek. Aliağa Belediyesi tarafından temin edilerek Aliağa'da ilk kez kullanılan havuz lifti, engelli vatandaşların refakatçi tarafından hiç güç harcamadan, konforla soyunma odasından havuz kenarına erişimi ile havuza giriş ve çıkışına imkan sağlayacak.

Engelli vatandaşların havuza giriş ve çıkışlarında büyük kolaylık sağlayacak olan havuz liftinin ilk kullanımını da Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptı.

Aliağa Gençlik Merkezi'nin engelli vatandaşların hayata karışmasına ve sosyalleşmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Bayar, "Engellilerin diğer insanlardan bir farkı olmadığını Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar sayesinde görmeye başladık. Bedensel engelli arkadaşlarımızın havuza girebilmesi için lift sistemini de temin etti. Hem yaz hem de kış aylarında fizyoterapi merkezi olarak da kullanabileceğimiz bu merkez için kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi. - İZMİR
Aliağa Belediyesi, Aliağa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:50 Kaynak: İHA
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