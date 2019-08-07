Aliağa'da engelliler için havuz lifti

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Yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan genç, camiyi ateşe verdi! O anlar kameralara yansıdı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Bekçilik Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm detaylar