Aliağa FK, Samsunspor\'u Ağırlıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından zirve yarışının uzağında kalan Aliağa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında yarın Süper Lig ekibi Samsunspor'u konuk edecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda Melih Aldemir'in yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Aliağa FK gruptaki ilk maçında deplasmanda Iğdır FK ile 1-1 berabere kalırken, Samsunspor ise evinde Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmişti. Aliağa FK teknik patronu Polat Çetin zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, taraftardan destek beklediklerini vurguladı.