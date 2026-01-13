Aliağa FK, Samsunspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Aliağa FK, Samsunspor'u Ağırlıyor

Aliağa FK, Samsunspor\'u Ağırlıyor
13.01.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor ile karşılaşacak. Teknik direktör destek bekliyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından zirve yarışının uzağında kalan Aliağa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında yarın Süper Lig ekibi Samsunspor'u konuk edecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda Melih Aldemir'in yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Aliağa FK gruptaki ilk maçında deplasmanda Iğdır FK ile 1-1 berabere kalırken, Samsunspor ise evinde Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmişti. Aliağa FK teknik patronu Polat Çetin zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, taraftardan destek beklediklerini vurguladı.

Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa FK, Samsunspor'u Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
Beşiktaş’tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı
Volkan Demirel’den Montella’ya sert hareket Bilal Erdoğan tepki gösterdi Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

13:37
Duruşmada kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
13:24
Türkiye’de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
12:08
Derbi üzerinden MEXC kampanyası Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 13:42:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Aliağa FK, Samsunspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.