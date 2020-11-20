Aliağa Petkimspor'da bir basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, dün uygulanan testlerde bir basketbolcuda pozitif vaka tespit edildiği belirtildi. Semptom görülmeyen oyuncunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor 'da bir basketbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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