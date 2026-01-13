Aliağa Petkimspor Jaylon Brown\'u Kadrosuna Katıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li basketbolcu Jaylon Brown'u renklerine bağladı.

Aliağa Petkimspor 31 yaşındaki şutör guard Jaylon Brown kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce ligimizde Bursaspor ve Karşıyaka formalarını giymiş Jaylon Brown, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR