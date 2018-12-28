Aliağalı Şehit Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik'in İsmi Kışlada Yaşatılacak

2016 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Hisar Dağı'nda, bölücü terör örgütü PKK üyeleriyle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik'in adı, İzmir'deki bir askeri kışlaya verildi.

2016 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Hisar Dağı'nda, bölücü terör örgütü PKK üyeleriyle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik'in adı, İzmir'deki bir askeri kışlaya verildi.



Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik, 2016 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Hisar Dağı'nda bölücü terör örgütü PKK üyeleriyle girdiği çatışmada şehit olmuştu. Memleketi Aliağa olan şehidin ismi ise bir kışlada ölümsüzleştirildi. Buca ilçesi Şirinyer semtindeki kışlada ise isim verme töreni yapıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törene, Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi öğrencileri de katıldı. Öğrencilerin, "Hepimiz Oğuz Özgür Çevik'iz" sözleriyle yaptığı yürüyüş kararı ise başta şehidin ailesi olmak üzere herkesi duygulandırdı.



Törene; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, çok sayıda askeri erkan, Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi'nin idareci, öğretmen ve öğrencileri katıldı. - İZMİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

"Şehitler Mehitler Aman Yeter" Diyen Yerlitaş Hakkında Suç Unsuru Bulunmadığı İçin Soruşturma Açılmadı

Son Dakika! Erdoğan'dan Münbiç Bilmecesine İlk Yorum: Kesinleşmiş Bir Şey Yok, Psikolojik Bir Hareket

Son Dakika! Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz

Doğuş Grubu NTV Spor'un Ardından Kral TV'yi de Kapatıyor