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Aliağalı üretici kadın çiftçiler tarlaya indi

7 saat önce

Aliağa Belediyesinin destekleriyle Kadın Çiftçiler projesi kapsamında kurulan S.S. Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ilk arazi çalışmasını gerçekleştirdi.

Aliağalı üretici kadın çiftçiler tarlaya indi, System.String[]

Aliağa Belediyesinin destekleriyle Kadın Çiftçiler projesi kapsamında kurulan S.S. Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ilk arazi çalışmasını gerçekleştirdi.


Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde kurulan kooperatif, Aliağa Belediyesinin kendilerine Çaltılıdere bölgesinde tahsis ettiği 27 bin metre karelik arazide organik tarım için çalışmalara başladı. Kadın çiftçiler ilk etapta karalahana, beyaz lahana, brokoli, karnabahar ve marul yetiştiriciliği yapacak. Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise araziye damla sulama sistemi kuracak.


Kadın Çiftçiler projesinin tarım üretiminin ve kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla hayata geçirildiğini belirten Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Berrin Argunhan, aynı zamanda Aliağa halkına sağlıklı ve organik ürünler sunacaklarını söyledi.


"Halkımıza organik gıda sunacağız"


Projeye desteklerinden ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür eden Argunhan, "Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde organik gıda ekimi yapılmak üzere kooperatifimize Çaltılıdere bölgesinde 27 bin metre karelik bir arazi tahsis edildi. Kadın çiftçiler olarak burada organik gıda yetiştiriciliği yapacağız ve halkımıza organik gıda sunacağız. Bu çalışma sayesinde hem kadın istihdamına katkı sağlamış olacağız hem de halkımız için sağlıklı ürün yetiştireceğiz. İlaçlama yapmadan doğal yollarla organik tarım yaparak projemizi günden güne büyüteceğiz" dedi. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Kent Konseyi, Aliağa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:47 Kaynak: İHA
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