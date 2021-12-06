Aliağaspor FK, Salihli Deplasmanında Galip Geldi - Son Dakika

Aliağaspor FK, Salihli Deplasmanında Galip Geldi

Manisa Ramiz Turan Stadyumunda oynanan mücadeleyi Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal ve Salihli Belediyespor Başkanı Serkan Sözer tribünden takip etti.

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