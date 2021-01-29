Alibeyköy Barajı'ndan sevindiren görüntü: Sular Moğlova Kemeri'ne yaklaştı - Son Dakika

Alibeyköy Barajı'ndan sevindiren görüntü: Sular Moğlova Kemeri'ne yaklaştı

29.01.2021 10:12

Alibeyköy Barajı'ndan sevindiren görüntü: Sular Moğlova Kemeri'ne yaklaştı İstanbul'da barajların doluluk oranı 20 günde yüzde 20 arttı Doluluk oranı yüzde 19 seviyelerinden yüzde 38 seviyesine yükseldi Alibeyköy barajındaki su seviyesi drone kamerasında İstanbul'da Ocak ayı içerisinde etkili...

Alibeyköy Barajı'ndan sevindiren görüntü: Sular Moğlova Kemeri'ne yaklaştı

İstanbul'da barajların doluluk oranı 20 günde yüzde 20 arttı

Doluluk oranı yüzde 19 seviyelerinden yüzde 38 seviyesine yükseldi

Alibeyköy barajındaki su seviyesi drone kamerasında

İSTANBUL - İstanbul'da Ocak ayı içerisinde etkili olan kar ve yağmurlu hava barajları ciddi anlamda besledi. 8 Ocak günü yüzde 19 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 38 seviyesine çıktı. İstanbul'un en önemli barajı Alibeyköy'de ise sular Moğlova Kemerinden yüzlerce metre çekilmişti. Son çekilen görüntüde ile suların kemere yaklaştığı görüldü.

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul'da yaklaşık 1 aydır etkili olan yağmurlar yüzleri güldürmeye devam ediyor. Barajların her geçen gün artan doluluk oranı İSKİ verilerine yansıdı. 8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 38.29 seviyesine çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre İstanbul'da haftasonunun yağmurlu geçmesi bekleniyor. Düşen yağmurlar ile barajların doluluk oranın daha artması bekleniyor.

Öte yandan İstanbul'un en önemli barajları arasında yerini alan Alibeyköy Barajında ise daha önce yapılan çekimlerde suların yüzlerce metre çekildiği görülmüştü. Son yapılan çekimlerde ise barajın tekrar dolmaya başladığı ve tarihi Moğlova Kemerinin ayaklarına suların yaklaştığı görüldü. Barajın doluluk oranı son 4 günden yüzde 43 seviyesinden yüzde 50 seviyesine çıktı. Diğer taraftan barajların genel doluluk oranın yükselmesi ile bir ezber de bozuldu. Daha önce son 10 yılın en düşük seviyesi olarak duyurulan oranlar son 7 yıl olarak güncellendi. Son on 10 yıllık doluluk oranında ise en düşük doluluk oranı 28 Ocak 2014 tarihinde yüzde 32.55 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, yağmurlar İstanbul'un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle;

-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 41.62

-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 13.29

-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 17.55

-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 40.42

-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 50.06

-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 37.73

-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 43.11

-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 45.05

-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 53.38

-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 57.47

Alibeyköy Barajı'ndan sevindiren görüntü: Sular Moğlova Kemeri'ne yaklaştı
Alibeyköy Barajı'ndan sevindiren görüntü: Sular Moğlova Kemeri'ne yaklaştı
Alibeyköy Barajı'ndan sevindiren görüntü: Sular Moğlova Kemeri'ne yaklaştı
Alibeyköy Barajı'ndan sevindiren görüntü: Sular Moğlova Kemeri'ne yaklaştı

İstanbul, Baraj, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alibeyköy Barajı'ndan sevindiren görüntü: Sular Moğlova Kemeri'ne yaklaştı - Son Dakika


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