Alican Kaynar, Tokyo 2020'yi 8. sırada tamamladı - Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yelkende Finn sınıfında Alican Kaynar, olimpiyat oyunlarını 8. sırada bitirdi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 11. gün yarışlarıyla devam ediyor. Alican Kaynar, olimpiyat tarihinde yelkende ilk kez madalya mücadelesine çıkmaya hak kazanmıştı. Finn sınıfında Kaynar, final yarışını 5. sırada bitirdi.
Genel sıralamada ise 8. basamakta yer alan Alican Kaynar, olimpiyatları tamamlamış oldu.
-İHA-
Kaynak: İHA
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