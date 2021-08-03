Alican Kaynar, Tokyo 2020'yi 8. sırada tamamladı - Son Dakika

Genel sıralamada ise 8. basamakta yer alan Alican Kaynar, olimpiyatları tamamlamış oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 11. gün yarışlarıyla devam ediyor. Alican Kaynar, olimpiyat tarihinde yelkende ilk kez madalya mücadelesine çıkmaya hak kazanmıştı. Finn sınıfında Kaynar, final yarışını 5. sırada bitirdi.

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