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Alinda'da keşfedilen mağara resimleri bölgenin geçmişini tarih öncesine taşıdı - Son Dakika

Alinda'da keşfedilen mağara resimleri bölgenin geçmişini tarih öncesine taşıdı

18.12.2021 12:34

Aydın'daki Alinda Antik Kenti ve çevresinde yürütülen arkeolojik yüzey araştırmasında, bir mağarada yaklaşık 7 bin yıl öncesine tarihlenen insan figürlü resimler keşfedildi.

Aydın'daki Alinda Antik Kenti ve çevresinde yürütülen arkeolojik yüzey araştırmasında, bir mağarada yaklaşık 7 bin yıl öncesine tarihlenen insan figürlü resimler keşfedildi.

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü başkanlığında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez öncülüğünde yürütülen çalışmalarla ilgili, antik kent içinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Karpuzlu Kaymakamı Musa Ayyıldız, Belediye Başkanı Hilmi Dönmez, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ve Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız'ın katıldığı toplantıda son bulgularla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Çekilmez, yüzey araştırmalarına çevredeki yerleşim tarihlerini araştırmakla başladıklarını söyledi.

Bölgede küçük bir mağara keşfettiklerini aktaran Çekilmez, "Bir kovuğun içerisinde günümüzden yaklaşık 7 bin yıl öncesine kadar giden, Neolitik veya Kalkolitik dönemden insan figürlerine rastladık. Tabii bunu bulunca çok heyecanlandık. 40 santimetrelik bir alan içerisinde 4 tane kadın, 2 tane erkek figürü olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Benzer figürlerin antik kentin batısındaki Latmos diye bilinen Beşparmak Dağları'nda da görüldüğünü anımsatan Çekilmez, "Bu bölgenin de Prehistorik, yani tarih öncesi dönemde bir yaşam alanı olduğunu tespit ettik ve Alinda'nın tarihini çok erken dönemlere kadar çekmiş olduk. Alinda'da günümüzden yaklaşık 3 bin yıl öncesine kadar bir yaşam olduğunu biliyorduk. Burası çok daha eski. Prehistorik dönem, yani ilk yerleşim alanı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Turizme kazandırılacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer de Alinda'da bu tür keşiflerin heyecan verici olduğunu, figürlerin kısmen görülebildiğini, bölgeyi turizme kazandırmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Müze Müdürü Yıldız ise mağara ve figürlerin bulunmasının ardından bölgeyi sit alanı ilan ettiklerini ve koruma altına aldıklarını söyledi.

Kaymakam Ayyıldız ise yüzey araştırmalarından sonra bölgede kazı çalışmalarının başlamasını heyecanla beklediklerini belirterek, "Alinda bölgesinin Aydın'a, Türkiye'ye ve tüm dünyaya tarihsel ve kültürel katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Hilmi Dönmez de belediye olarak antik kentte yürütülen her türlü çalışmaya destek verdiklerini dile getirdi.

Alinda'da keşfedilen mağara resimleri bölgenin geçmişini tarih öncesine taşıdı
Alinda'da keşfedilen mağara resimleri bölgenin geçmişini tarih öncesine taşıdı
Alinda'da keşfedilen mağara resimleri bölgenin geçmişini tarih öncesine taşıdı
Alinda'da keşfedilen mağara resimleri bölgenin geçmişini tarih öncesine taşıdı
Alinda'da keşfedilen mağara resimleri bölgenin geçmişini tarih öncesine taşıdı

Arkeoloji Müzesi, Hilmi Dönmez, Turizm, Aydın, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alinda'da keşfedilen mağara resimleri bölgenin geçmişini tarih öncesine taşıdı - Son Dakika


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