Alışveriş Merkezi Projeleri Onaylandı

Başkan Çimen, Belediye meclisinin bu güne kadar önemli hizmetlere imza attığını ifade ederek, "İnşallah bundan sonraki süreçte de güzel hizmetlere imza atacağız" dedi.

Toplantılarda daha sonra Kent Konseyi kararları görüşüldü. Kent Konseyi kararlarının okunmasının ardından Denetim Komisyonu'na üye seçimi yapıldı.

Gizli oylama ile yapılan seçimde Denetim Komisyonu üyeliklerine AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Şükriye Karabulut Orhan, Arzu Varan ve Tayyar Demirel, MHP Belediye Meclis üyeleri Nedim Yalçın ve Bekir Öztürk 15'er oy alarak seçildi.

AVM PROJESİ KABUL EDİLDİ

Toplantıda daha sonra Gümüşhane Belediyesi'nde yapılacak olan alışveriş merkezi projesine ilişkin gündem maddesine görüşüldü.

Proje hakkında bilgi veren Başkan Çimen, AVM çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Daha önce söz verdiğimiz gibi şehrimize AVM projemizi kazandıracağız. Alışveriş merkezi projemiz için bu alanda bulunan otogarımızı ve Daldaban sanayi sitemizi taşıdık. Projemizi yaklaşık 33 bin metrekarelik bir alana inşa edeceğiz. AVM projemiz içerisinde 128 işyeri bulunuyor. İnşallah kısa süre sonra buranın temeli atılacak ve hızlı bir şekilde inşası sürecek" dedi.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ PROJESİNİN AVAN PROJELERİ OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

Toplantıda son olarak Bağlarbaşı Mahallesindeki Ahmet Ziyaüddin camisinden başlayarak sarı köprü olarak adlandırılan mevkiye Vasfi Mahir Kocatürk ve Belediyece yapımı tamamlanan Millet Kıraathanesine eski belediye başkanlarından Sebahattin Aytaç'ın isminin verilmesi hakkındaki gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.