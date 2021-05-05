Bir kadının bıçaklı kişi tarafından gasp edildiği ihbarını alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızla bölgeye ulaştı. Ekipler, yaya olarak kaçan şüphelinin peşine takıldı.
Şüpheli uzun süren kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında bir bıçak ile iki cep telefonu bulunan Cezayir uyruklu F.E., Feriköy Polis Merkezi'ne götürüldü.
Sorgulaması yapılan F.E.'nin geçtiğimiz hafta Feriköy'deki mağazada, kadın müşterinin cep telefonunu çaldığı belirlendi. Cep telefonu hırsızlığı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin mağazadan alışveriş yapan kadının cebindeki telefonu bir anda alıp, mağazadan çıkarak, uzaklaştığı görülüyor.
Polisteki işlemleri tamamlanan F.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: SonDakika.com
Son Dakika › Güncel › Alışverişe dalan kadının telefonunu çaldı, o anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika